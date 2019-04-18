نجل راغب علامة في خطوة جديدة.. فما القصّة؟

متابعة بتجــــــــــرد: شارك لؤي علامة، نجل السوبر ستار راغب علامة، في حدث خيري لصالح مركز سرطان الأطفال، وذلك ضمن النشاطات التي تقوم بها دفعة التخرج لعام 2019 في المدرسة التي يحصّل فيها تعليمه.

وكشف لؤي، في حديث لبرنامج mbc trending، أنه أحبّ المشاركة لدعم أصدقائه في المدرسة وتشجيعهم وأن هذا الحدث يقيمه سنوياً تلاميذ المدرسة المقبلين على التخرج.

وقال إنّ هذا الحدث يستند على عرض أزياء للفتيات والشبان المنتمين إلى المدرسة، فشارك في هذا العرض بهدف خيري يصبّ في مصلحة مركز سرطان الأطفال.