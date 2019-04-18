هاني البحيري يعلق على دور حسن الرداد في "الزوجة 18".. ويكشف تفاصيل "الأكاديمية"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نفى مصمم الأزياء المصري هاني البحيري ما يطلق بأن الفنان حسن الرداد يجسد شخصيته في مسلسله الرمضاني "الزوجه 18"، موضحًا أن الرداد يجسد دور مصمم أزياء يعاني من مشاكل مع السيدات بسبب ارتباطاته العاطفية الكثيرة.

وأضاف في لقاء خاص مع "فوشيا" أنه يشارك في "الزوجة 18" من خلال الأزياء التي تعرض في المسلسل والعرض الضخم في المسلسل، إذ يستعرض فيه العديد من تصاميمه.

وتابع أنه يشارك أيضا في رمضان من خلال إشرافه على أزياء الفنانة حورية فرغلي في مسلسلها "ياسمينا" والتي تربطه بها علاقة صداقة قوية منذ اشتراكها في مسابقة ملكة جمال مصر وإعطائه لها أعلى درجات.

وعن الجديد في أزياء صيف وربيع 2019 قال هاني البحيري إنه قدم موضة الصيف والربيع منذ 3 أشهر في أسبوع الموضة بباريس وقدم ألوان الأبيض والسيلفر والجولد، موضحًا أنه يعمل حاليًا على موضة الشتاء المقبل، والذي ستكون فيه الألوان هادئة ومبهجة.

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وكشف البحيري في فيديو "فوشيا" عن تفاصيل مشروعه الجديد في إقامة أكاديمية خاصة تحمل اسمه يعلم فيها الشباب تصميم الأزياء.