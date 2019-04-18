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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عادتْ المطربة اللبنانية، نانسي عجرم، لاستئناف نشاطاتها الفنية، لأوّل مرّة، منذ نحو ثلاثة أشهر، حيث كانت نانسي، قد انقطعتْ عن أيّ نشاط فنيّ، بسبب وضع مولودتها الثالثة "ليا".
وحرصتْ المطربة اللبنانية، على مشاركة جمهورها عبر "تويتر"، لحظات عودتها لعملها، إذْ نشرتْ مجموعة من الصّور خلال تواجدها في دبي، وأعربتْ عن سعادتها، بشأن عودتها للعمل.
وأرفقتْ نانسي عجرم، تعليقًا على الصّور قالت فيه: "كانت فرصة رائعة لاستئناف العمل في حفل إطلاق (عالمي) بدبي".
وكانت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، "دو"، قد أطلقتْ خدمة جديدة، تحمل اسم المطربة اللبنانية، بعنوان "عالم نانسي"، ونظّمت الشّركة حفلًا، لإطلاق الخدمة في مقرّها الرّسميّ بدبي، وكُرّمتْ نانسي عجرم بدرع الشّركة.
يُذكر، أنّ نانسي عجرم، وضعتْ مولودتها الثالثة قبل شهرين، وانقطعتْ عن نشاطها الفنيّ قبل أنْ تعود لاستئناف نشاطاتها، وتعلن لجمهورها تفاصيل هذه العودة.
كانت هذه تفاصيل خبر نانسي عجرم تعودُ لنشاطها الفنيّ بعد وضع مولودتها.. شاهدي إطلالتها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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