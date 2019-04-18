بدور عبدالله تُعلن اعتزالها السوشال ميديا.. وموجة من السّخرية تطالها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارتْ الفنانة، والمُنتجة السعودية، بدور عبدالله، موجة من السّخرية، على "إنستغرام"، بعدما كتبتْ منشورًا تحدّثت في بدايته بصيغة الجدّ، مُعلنة، عن غلقها جميع حساباتها بالسوشال ميديا، حتى اختتمتْ منشورها بمزحة.

ونشرتْ الفنانة السعودية، صورة مكتوبًا عليها: "السموحة منكم.. حبيت أخبركم أني سكرت بالسناب والانستغرام، والحين بسكر حساب الواتساب، خلال الشهر الفضيل.. اللي حابب يتواصل معايا يرسل ليا على حسابي بالبنك".

وانهالتْ تعليقات متابعي "بدور"، بالسّخرية، بعدما أرفقتْ رقم حساب بنكيّ في تعليقها على المنشور.

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وكانت الفنانة بدور عبدالله، قد صرّحتْ من قبل، بأنّها لجأتْ إلى العمل بأحد المطاعم في الكويت، حتى تستطيع جني أموال تساعدها على دفع إيجار سكنها، وقضاء حوائجها من مأكل، ومشرب، وملبس، وغيرها من الأمور الحياتيّة.

وجدير بالذكر، أنّ بدور عبدالله، كانت قد هاجمتْ مواطنتها روزانا اليامي، هجوما عنيفًا، خلال لقاء لها مع الإعلاميّ الكويتيّ، فيصل العجمي، قائلة: "يعني روزانا اليامي لما أنت استضفتها في برنامجك جت اتكلمت وغلطت وسبت الفاشينيستات وتحدت حتى القانون، أنا بالنسبة لي كبدور وعايشة بين السعودية والكويت وهي بلدي وعندي الانتماء للبلدين.. فازعل لما أشوف كدة".