"كان" يعلن قائمة أفلام الدورة الـ72 المقرر انطلاقها 14 مايو المقبل

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة مهرجان كان السينمائى الدولى القوائم النهائية للأفلام المشاركة بفعاليات الدورة الـ72، المقرر إقامتها فى الفترة من 14- 25 مايو المقبل، وذلك فى مؤتمر صحفى أقيم اليوم الخميس، تحت إدارة رئيس والمدير الفنى للمهرجان بيير ليسكور تيرى فريمو.

وكشفت إدارة المهرجان مشاركة عدد من الأسماء المهمة فى صناعة السينما فى الدورة المقبلة، منهم المخرج الإسبانى الحائز على جائزة الأوسكار، بيدرو ألمودوبار وفيلمه "Pain and Glory"، والمخرج الأمريكى الحاصل على السعفة الذهبية، تيرانس ماليك عن فيلمه "A Hidden Life"، والمخرج البريطانى كين لوتش عن فيلمه "Sorry We Missed You".

يمنح مهرجان كان الفرنسى جائزة السعفة الذهبية التقديرية للممثل الفرنسى الان ديلون، البالغ من العمر 83 عاما وصاحب رصيد كبير من الافلام الفرنسية والعالمية المهمة منها Rocco And His Brothers, Plein Soleil, L’Eclisse, The Leopard و Le Samouraï.

وجاءت القائمة الكاملة للأفلام المرشحة بمسابقات كان السينمائى كالتالى:

فيلم الافتتاح:

The Dead Don’t Die- Jim Jarmuch

المسابقة الرسمية:

Pain & Glory, dir: Pedro Almodovar

Parasite, dir: Bong Joon-ho

The Wild Goose Lake, dir: Diao Yinan

The Traitor, dir: Marco Bellocchio

Young Ahmed, dirs: Jean-Pierre and Luc Dardenne

Matthias And Maxime, dir: Xavier Dolan

Oh Mercy, dir: Arnaud Desplechin

A Hidden Life, dir: Terrence Malick

Sorry We Missed You, dir: Ken Loach

Little Joe, dir: Jessica Hausner

Portrait Of A Lady On Fire, dir: Céline Sciamma

Atlantique, dir: Mati Diop

Sibyl, dir: Justine Triet

It Must Be Heaven, dir: Elia Suleiman

Frankie, dir: Ira Sachs

Bacurau, dirs: Kleber Mendonça Filho & Juliano Dornelles

The Whistlers, dir: Corneliu Porumboiu

Les Misérables, dir: Ladj Ly

خارج المسابقة الرسمية:

Les Plus Belles Années D’Une Vie, dir: Claude Lelouch

Rocketman, dir: Dexter Fletcher

Too Old To Die Young – North Of Hollywood, West Of Hell (two episodes); dir: Nicolas Winding Refn

Diego Maradona, dir: Asif Kapadia

La Belle Epoque, dir: Nicolas Bedos

عروض منتصف الليل:

The Gangester, The Cop, The Devil- Lee Won- Tae

عروض خاصة:

Tommaso, dir: Abel Ferrara

Share, dir: Pippa Bianco

For Sama, dirs: Waad Al Kateab & Edward Watts

Etre Vivant Et Le Savoir, dir: Alain Cavalier

Family Romance LLC, dir: Werner Herzog

مسابقة "نظرة ما"

Invisible Life, dir: Karim Aïnouz

Beanpole, dir: Kantemir Balagov

The Swallows Of Kabul, dirs: Zabou Breitman & Eléa Gobé Mévellec

A Brother’s Love, dir: Monia Chokri

The Climb, dir: Michael Covino

Jeanne, dir: Bruno Dumont

A Sun That Never Sets, dir: Olivier Laxe

Chambre 212, dir: Christophe Honoré

Port Authority, dir: Danielle Lessovitz

Papicha, dir: Mounia Meddour

Adam, dir: Maryam Touzani

Zhuo Ren Mi Mi, dir: Midi Z

Liberté, dir: Albert Serra

Bull, dir: Annie Silverstein

Summer Of Changsha, dir: Zu Feng

Evge, dir: Nariman Aliev