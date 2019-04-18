شكرا لقرائتكم خبر عن "كان" يعلن قائمة أفلام الدورة الـ72 المقرر انطلاقها 14 مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة مهرجان كان السينمائى الدولى القوائم النهائية للأفلام المشاركة بفعاليات الدورة الـ72، المقرر إقامتها فى الفترة من 14- 25 مايو المقبل، وذلك فى مؤتمر صحفى أقيم اليوم الخميس، تحت إدارة رئيس والمدير الفنى للمهرجان بيير ليسكور تيرى فريمو.
وكشفت إدارة المهرجان مشاركة عدد من الأسماء المهمة فى صناعة السينما فى الدورة المقبلة، منهم المخرج الإسبانى الحائز على جائزة الأوسكار، بيدرو ألمودوبار وفيلمه "Pain and Glory"، والمخرج الأمريكى الحاصل على السعفة الذهبية، تيرانس ماليك عن فيلمه "A Hidden Life"، والمخرج البريطانى كين لوتش عن فيلمه "Sorry We Missed You".
يمنح مهرجان كان الفرنسى جائزة السعفة الذهبية التقديرية للممثل الفرنسى الان ديلون، البالغ من العمر 83 عاما وصاحب رصيد كبير من الافلام الفرنسية والعالمية المهمة منها Rocco And His Brothers, Plein Soleil, L’Eclisse, The Leopard و Le Samouraï.
وجاءت القائمة الكاملة للأفلام المرشحة بمسابقات كان السينمائى كالتالى:
فيلم الافتتاح:
The Dead Don’t Die- Jim Jarmuch
المسابقة الرسمية:
Pain & Glory, dir: Pedro Almodovar
Parasite, dir: Bong Joon-ho
The Wild Goose Lake, dir: Diao Yinan
The Traitor, dir: Marco Bellocchio
Young Ahmed, dirs: Jean-Pierre and Luc Dardenne
Matthias And Maxime, dir: Xavier Dolan
Oh Mercy, dir: Arnaud Desplechin
A Hidden Life, dir: Terrence Malick
Sorry We Missed You, dir: Ken Loach
Little Joe, dir: Jessica Hausner
Portrait Of A Lady On Fire, dir: Céline Sciamma
Atlantique, dir: Mati Diop
Sibyl, dir: Justine Triet
It Must Be Heaven, dir: Elia Suleiman
Frankie, dir: Ira Sachs
Bacurau, dirs: Kleber Mendonça Filho & Juliano Dornelles
The Whistlers, dir: Corneliu Porumboiu
Les Misérables, dir: Ladj Ly
خارج المسابقة الرسمية:
Les Plus Belles Années D’Une Vie, dir: Claude Lelouch
Rocketman, dir: Dexter Fletcher
Too Old To Die Young – North Of Hollywood, West Of Hell (two episodes); dir: Nicolas Winding Refn
Diego Maradona, dir: Asif Kapadia
La Belle Epoque, dir: Nicolas Bedos
عروض منتصف الليل:
The Gangester, The Cop, The Devil- Lee Won- Tae
عروض خاصة:
Tommaso, dir: Abel Ferrara
Share, dir: Pippa Bianco
For Sama, dirs: Waad Al Kateab & Edward Watts
Etre Vivant Et Le Savoir, dir: Alain Cavalier
Family Romance LLC, dir: Werner Herzog
مسابقة "نظرة ما"
Invisible Life, dir: Karim Aïnouz
Beanpole, dir: Kantemir Balagov
The Swallows Of Kabul, dirs: Zabou Breitman & Eléa Gobé Mévellec
A Brother’s Love, dir: Monia Chokri
The Climb, dir: Michael Covino
Jeanne, dir: Bruno Dumont
A Sun That Never Sets, dir: Olivier Laxe
Chambre 212, dir: Christophe Honoré
Port Authority, dir: Danielle Lessovitz
Papicha, dir: Mounia Meddour
Adam, dir: Maryam Touzani
Zhuo Ren Mi Mi, dir: Midi Z
Liberté, dir: Albert Serra
Bull, dir: Annie Silverstein
Summer Of Changsha, dir: Zu Feng
Evge, dir: Nariman Aliev
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