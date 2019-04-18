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"كان" يعلن قائمة أفلام الدورة الـ72 المقرر انطلاقها 14 مايو المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة مهرجان كان السينمائى الدولى القوائم النهائية للأفلام المشاركة بفعاليات الدورة الـ72، المقرر إقامتها فى الفترة من 14- 25 مايو المقبل، وذلك فى مؤتمر صحفى أقيم اليوم الخميس، تحت إدارة رئيس والمدير الفنى للمهرجان بيير ليسكور تيرى فريمو.

 

وكشفت إدارة المهرجان مشاركة عدد من الأسماء المهمة فى صناعة السينما فى الدورة المقبلة، منهم المخرج الإسبانى الحائز على جائزة الأوسكار، بيدرو ألمودوبار وفيلمه "Pain and Glory"، والمخرج الأمريكى الحاصل على السعفة الذهبية، تيرانس ماليك عن فيلمه "A Hidden Life"، والمخرج البريطانى كين لوتش عن فيلمه "Sorry We Missed You".

 

يمنح مهرجان كان الفرنسى جائزة السعفة الذهبية التقديرية للممثل الفرنسى الان ديلون، البالغ من العمر 83 عاما وصاحب رصيد كبير من الافلام الفرنسية والعالمية المهمة منها Rocco And His Brothers, Plein Soleil, L’Eclisse, The Leopard و Le Samouraï.

 

وجاءت القائمة الكاملة للأفلام المرشحة بمسابقات كان السينمائى كالتالى:

 

فيلم الافتتاح:

The Dead Don’t Die- Jim Jarmuch

 

المسابقة الرسمية:

Pain & Glory, dir: Pedro Almodovar

 

Parasite, dir: Bong Joon-ho

 

The Wild Goose Lake, dir: Diao Yinan

 

The Traitor, dir: Marco Bellocchio

 

Young Ahmed, dirs: Jean-Pierre and Luc Dardenne

 

Matthias And Maxime, dir: Xavier Dolan

 

Oh Mercy, dir: Arnaud Desplechin

 

A Hidden Life, dir: Terrence Malick

 

Sorry We Missed You, dir: Ken Loach

 

Little Joe, dir: Jessica Hausner

 

Portrait Of A Lady On Fire, dir: Céline Sciamma

 

Atlantique, dir: Mati Diop

 

Sibyl, dir: Justine Triet

 

It Must Be Heaven, dir: Elia Suleiman

 

Frankie, dir: Ira Sachs

 

Bacurau, dirs: Kleber Mendonça Filho & Juliano Dornelles

 

The Whistlers, dir: Corneliu Porumboiu

 

Les Misérables, dir: Ladj Ly

 

خارج المسابقة الرسمية:

Les Plus Belles Années D’Une Vie, dir: Claude Lelouch

 

Rocketman, dir: Dexter Fletcher

 

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Too Old To Die Young – North Of Hollywood, West Of Hell (two episodes); dir: Nicolas Winding Refn

 

Diego Maradona, dir: Asif Kapadia

 

La Belle Epoque, dir: Nicolas Bedos

 

عروض منتصف الليل:

The Gangester, The Cop, The Devil- Lee Won- Tae

 

عروض خاصة:

Tommaso, dir: Abel Ferrara

 

Share, dir: Pippa Bianco

 

For Sama, dirs: Waad Al Kateab & Edward Watts

 

Etre Vivant Et Le Savoir, dir: Alain Cavalier

 

Family Romance LLC, dir: Werner Herzog

 

مسابقة "نظرة ما"

Invisible Life, dir: Karim Aïnouz

 

Beanpole, dir: Kantemir Balagov

 

The Swallows Of Kabul, dirs: Zabou Breitman & Eléa Gobé Mévellec

 

A Brother’s Love, dir: Monia Chokri

 

The Climb, dir: Michael Covino

 

Jeanne, dir: Bruno Dumont

 

A Sun That Never Sets, dir: Olivier Laxe

 

Chambre 212, dir: Christophe Honoré

 

Port Authority, dir: Danielle Lessovitz

 

Papicha, dir: Mounia Meddour

 

Adam, dir: Maryam Touzani

 

Zhuo Ren Mi Mi, dir: Midi Z

 

Liberté, dir: Albert Serra

 

Bull, dir: Annie Silverstein

 

Summer Of Changsha, dir: Zu Feng

 

Evge, dir: Nariman Aliev

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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