شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبرى تنتهى من "حكايتى" بعد أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل النجمة ياسمين صبرى مشاهدها فى مسلسل "حكايتى"، الذى تنافس به بالسباق الرمضانى المقبل فى أول بطولة مطلقة لها فى الدراما، وتنتهى ياسمين من تصوير مشاهدها بشكل نهائى بعد أسبوعين، ومن المقرر أن يعرض على قنوات ON E، DMC، CBC الفضائية خلال شهر رمضان.

من ناحية أخرى، صورت ياسمين صبرى 8 أسابيع كاملة من المسلسل، الذى تقوم على إنتاجه شركة سينرجى، حيث يواصل مخرج العمل أحمد سمير فرج التصوير بكثافة خلال الفترة المقبلة، للانتهاء من تصوير المسلسل فى أقرب وقت، حيث يتبقى له ما يقرب من أسبوعين تصوير.

مسلسل "حكايتى" بطولة ياسمين صبرى، ويشارك فى بطولته أحمد بدير، إدوارد، إسلام جمال، أحمد حاتم، وفاء عامر، وآخرون، تأليف محمد عبد المعطى، إنتاج شركة سينرجى.