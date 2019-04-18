شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مشاهد مصورة من مسرحية "الملك لير" للنجم يحيى الفخرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم يحيى الفخرانى تقديم عروض مسرحيته الجديدة "الملك لير" التى انطلقت أولى لياليها 10 أبريل، ويظهر فى الفيديو كوكبة من النجوم أبطال المسرحية؛ منهم فاروق الفيشاوى، رانيا فريد شوقى، ريهام عبد الغفور، محمد فراج، أحمد عزمى، أحمد فؤاد سليم، ياسمين رئيس ، ناصر سيف، وغيرهم من النجوم من إخراج تامر كرم.

تدور أحداث المسرحية حول "الملك لير" الذى قرر أن يوزع أملاكه على ابنتيه الكبرى والوسطى، مستبعدًا ابنته الصغرى التى لم تنافقه، وأثناء توزيعه للأملاك اشترط أن يقيم مع كل واحدة من بناته لفترة معينة، غير أن ابنتيه الكبيرتين تقرران الاستيلاء على كل شىء وتطردان والديهما الذى لا يجد مأوى سوى لدى ابنته الصغرى.

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وكشف النجم الكبير يحيى الفخرانى عن قصة إعادة إحياء مسرحية "الملك لير" وإعادة تقديمها لأول مرة فى القطاع الخاص فى مغامرة فنية كبيرة من الشركة المنتجة للمسرحية والمخرج والمنتج مجدى الهوارى المشرف الفنى على العمل .

وتابع الفخرانى:" عندما ولدت فكرة إنشاء مسرح ضخم للإنتاج المسرحى بهدف إعادة الروح لأبو الفنون، وعرض علي مجدى الهوارى نصا آخر قلت إننى سأحتاج حوالى عامين للتحضير لهذا العمل ليخرج بالشكل اللائق وهذا أمر صعب، وسألته عن رأيه فى إعادة تقديم "الملك لير.. ففوجئت به يقول لى فوراً أنا موافق ، فقلت له خذ وقتك فى التفكير ونتكلم تانى خشية من أن يكون قد أبدى موافقته إحراجاً منى ، وفى المساء وجدته يتصل بى ويخبرنى أنه بدأ يتعاقد على النص فأيقنت أن الأمر جاد فعلاً".