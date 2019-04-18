شكرا لقرائتكم خبر عن سامح حسين فى جزء ثانٍ من القبطان عزوز رمضان المقبل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفنان سامح حسين فى رمضان المقبل بالجزء الثانى من مسلسل الأطفال "القبطان عزوز" ويشاركه البطولة بيومى فؤاد، مارتينا عادل، إيمان السيد، أحمد حلاوة، محمد ثروت، من تأليف أحمد أمين، وإخراج أيمن محمد.
من ناحية أخرى، أعرب سامح حسين، عن سعادته البالغة بردود الأفعال الإيجابية على مسرحية الأطفال "جحا"، متمنيا عرضها فى جميع المحافظات، وكشف عن التحضير لمسرحية أخرى باسم "خليك متفائل"، كاشفا عن عرضها على المسرح القومى خلال الفترة المقبلة.
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