شكرا لقرائتكم خبر عن شريهان ترد على بوسى شلبى حول قرار عودتها إلى الفن.. اعرف ماذا قالت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد توجيه الإعلامية بوسى شلبى أمس نداءً إلى الفنانة القديرة شريهان بالعودة مرة آخرى لتقديم مسرحية ألف ليلة وليلة، أكدت شريهان، أنها ستفى بوعدها إلى جمهورها، حيث العودة مرة أخرى إلى الفن وأنه قرارها لا رجعة فيه، مهما كانت الظروف.

ردت الفنانة شريهان على الإعلامية بوسى شلبى، قائلة: "وأنا كمان حبيبتى بحبكم أكتر أكتر أكتر.. حاضر حبيبتى .. وصدقينى كلمتى لكم لا يمكن أبدًا أن تكون "اتنين" ووعدى لجمهورى من مصر لآخر مشاهد فى العالم هو الأصل وهو سبب العودة ولا راجعة نهائيًا فى "الرجوع" والعودة مهما كانت الظروف.. شكرًا غاليتى بوسى شلبى".



شيرهان

كانت قد طالبت الإعلامية بوسى شلبى الفنانة شريهان خلال حضورها حفلاً لمسرحية ألف ليلة وليلة فى دولة الإمارات، العودة إلى الفن بمسرحية ألف ليلة وليلة، والتى كانت تعرض فى شهر رمضان فى الزمن الجميل وحققت صدى ونجاحًا كبيرًا.

فى الإطار نفسه، كانت قد علقت المطربة أحلام الشامسى، أمس قائلة: "وحشتنا كلنا أوى أوى أوي أى والله ياليت تعود أيامها الجميلة شريهان اللى مستحيل تنتهي أو تنسى.. كل القلوب لها شريهان".

يذكر أن مسرح المجاز فى إمارة الشارقة، يشهد التجهيزات الفنية والإنشائية لعروض "ألف ليلة وليلة: الفصل الأخير"، والذى من المقرر أن يبدأ فى الثالث والعشرين من شهر أبريل الجارى الذى سيشهد إقامة هذا العرض الفنى الخيالى، ليدشن احتفالات الشارقة العاصمة العالمية للكتاب للعام 2019، ويروى فى الوقت ذاته فصلاً جديداً من مسيرة معارف وحضارات العالم.

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