شكرا لقرائتكم خبر عن جورج قلته يقود كارول سماحة فى حفل الحلم بأوركسترا .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المايسترو جورج قلته من بروفاته الموسيقية الأخيرة برفقة المطربة اللبنانية كارول سماحة، استعدادًا لقيادتها بشكل "أوركسترالي" في أكبر حفلاتها الغنائية بالقاهرة والتى تحمل اسم "الحلم" مساء غدٍ الجمعة.

كارول التى تحصد حاليًا أصداء النجاح الجماهيرى التى طالت آخر أغانيها المصورة "المطلقة" والتى تطرقت خلالها للمرة الأولى لموضوع "المرأة المطلقة" ونظرة المجتمع العربى لها، تسعى خلال حفلها المنتظر فى القاهرة لتقديم "طفرة جديدة" فى عالم الترفيه والحفلات الغنائية باعتمادها على تقنية "الهولوجرام" أو تقنية الصورة المجسمة ثلاثية الأبعاد لتعيد بها إحياء روح العندليب عبد الحليم حافظ، لتخطف معه جمهورها المصرى فى رحلة إلى ملكوت أغانى الزمن الجميل على طريقتها الخاصة.

جورج قلته، يحمل لقب أصغر مايسترو فى مصر حاليًا، انطلق من رحم الكونسرفاتوار، بتخرجه بدرجة امتياز من قسم "تأليف وقيادة"، ومن ثم حفر اسمه فى دار الأوبرا المصرية كأصغر مايسترو يقود فرقة الأوبرا السيمفونى العريقة على مدار تاريخ الدار، حتى قرر الانطلاق فى مشواره المنفرد كموسيقى ومؤلف وملحن وقائد أوركسترا بعد خلعه عباءة "الدار" مبكرًا، ليقدم رؤيته الخاصة فى الموسيقى الكلاسيكية ومزجها برؤية أكثر عصرية.

وجسد شغفه الموسيقى طوال سنوات عبر مشروعه الموسيقى "اوركسترا سنكوب"، ومزج فيه روح كلاسكيات الأوركسترا مع تطويعها برؤية أكثر حيوية وشبابية.

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