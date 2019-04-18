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فى ذكرى رحيله .. قصة أشهر صورة جمعت اينشتاين مع شارلى شابلن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتزامن اليوم الـ 18 من إبريل مع ذكري رحيل العالم الكبير اينشتاين الذى تحل ذكراه اليوم، وربما لا يعرف كثيرون عن العالم الفيزيائى الشهير علاقته بنجم السينما العالمية شارلى شابلن ، مثلما نوضح خلال السطور التالية.

 

albert_einstein_and_charlie_chaplin_-_1931
 

لم يكن اينشتاين مجرد عالم وإنما كان يمتاز بحس كبير من المرح جعله يعشق أفلام الكوميديا لـ شارلي شابلن، والذى ارتبط معه بصداقة كبيرة خلال سنوات ظهرت جلية أثناء العرض الخاص لفيلم " City Lights " عام 1931.

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chaplin
 

وهو الأمر الذى التقطته عدسات مصوري العرض من خلال صور بقيت فى الذاكرة إلى الآن رسخت العلاقة بين العلم والفن فى أوج صورته عبر تلك اللقطة الذى ظهر فيها أفضل فنان كوميدي فى التاريخ وأفضل من قام ببطولة أفلام فى السينما الصامتة مع أعظم عالم مر على الكرة الأرضية من وجهة نظر كثيرين.

 

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