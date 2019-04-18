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شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى رحيله .. قصة أشهر صورة جمعت اينشتاين مع شارلى شابلن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتزامن اليوم الـ 18 من إبريل مع ذكري رحيل العالم الكبير اينشتاين الذى تحل ذكراه اليوم، وربما لا يعرف كثيرون عن العالم الفيزيائى الشهير علاقته بنجم السينما العالمية شارلى شابلن ، مثلما نوضح خلال السطور التالية.
لم يكن اينشتاين مجرد عالم وإنما كان يمتاز بحس كبير من المرح جعله يعشق أفلام الكوميديا لـ شارلي شابلن، والذى ارتبط معه بصداقة كبيرة خلال سنوات ظهرت جلية أثناء العرض الخاص لفيلم " City Lights " عام 1931.
وهو الأمر الذى التقطته عدسات مصوري العرض من خلال صور بقيت فى الذاكرة إلى الآن رسخت العلاقة بين العلم والفن فى أوج صورته عبر تلك اللقطة الذى ظهر فيها أفضل فنان كوميدي فى التاريخ وأفضل من قام ببطولة أفلام فى السينما الصامتة مع أعظم عالم مر على الكرة الأرضية من وجهة نظر كثيرين.
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