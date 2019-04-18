شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر: لا أضع أى شروط للمشاركة بالحفلات الخيرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أمير الغناء العربي هاني شاكر في بيان صحفي إنه دائم الاستجابة لأي مشاركات إنسانية وخيرية دون وضع أي شروط، لأن من أولوياته المشاركة في أي حفلات خيرية أو إنسانية تساعد على فعل الخير أو تساهم في مساعدة إنسان للشفاء.

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يأتي ذلك في الوقت الذي يضع هاني شاكر فيه اللمسات الأخيرة على حفله الخيري المقرر إحياؤه غدا الجمعة في أحد فنادق القاهرة لصالح مرضى الأورام، ومن المقرر أن يحضر الحفل نخبة من الفنانين ونجوم المجتمع