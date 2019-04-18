شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعلانها الاستراحة من التمثيل.. جنيفر لورانس تعود بفيلم جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ستلعب جنيفر لورانس دور البطولة في فيلم لم يتم الاستقرار على اسمه إلى الآن، من إنتاج شركتى IAC FILMS و A24، وسيتم إخراجه من قبل المخرجة المسرحية المشهورة ليلى نيوجباور، والتي ستظهر لأول مرة في فيلم روائي طويل.

تم كتابة السيناريو من قبل المؤلفة "إليزابيث ساندرز"، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " variety".

ويعد هذا الفيلم أول عمل تلتزم به "لورنس" بعد إعلانها عن استراحة من التمثيل قبل عام، وكانت قد فازت " لورانس " بجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة عن أدائها في "Silver Linings Playbook.".

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بالإضافة إلى أنها رشحت لثلاث جوائز أوسكار إضافية عن دورها في أفلام "Joy" و "American Hustle" و "Winter's Bone".