شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تسريب بعض اللقطات.. الأخوان روسو يناشدان الجمهور عدم حرق فيلمهما الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشد الأخوان روسو مخرجا فيلم "Avengers: Endgame" متابعى سلسلة الأفلام، ألا يقوموا بحرق أحداث الفيلم بعد انتشار بعض الشائعات حول تسريب بعض المشاهد عبر الإنترنت.

جاء ذلك في خطاب مفتوح نشر على الحساب الرسمي لهم على موقع التغريدات "Twitter"، ووضعوا عليها هاشتاج #DontSpoilTheEndgame، وقال جو وأنتوني روسو إنهم وممثلو فيلم مارفل القادم "قد عملوا بلا كلل على مدى السنوات الثلاث الماضية بهدف وحيد هو تقديم عمل مدهش وقوي".



Avengers: Endgame

وأضافا: "عندما ترى لقطات من الفيلم في الأسابيع المقبلة، يرجى عدم نشرها وحرقها لباقى المتابعين، حرصا منكم على نجاح الجزء الأخير الذى سيطرح قريبا".

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وكان بعض المتابعين قالوا من منتظرى الجزء الرابع والأخير من الفيلم قالوا إنهم شاهدوا مشاهد قصيرة على ويوتيوب ومنصات أخرى، لكن اللقطات أزيلت بسرعة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " theguardian".

ودارت أحداث الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة عن مواصلة "Avengers" وحلفائهم حماية العالم من تهديدات كبيرة التى تجسدت بظهور "ثانوس"، الطاغية الجديد القادم من الظلال الكونية يبث الخوف فى المجرات، وهدفه هو جمع الأحجار الـ 6 اللانهائية ليبلغ قوة لا محدودة، مما يضع الجميع أمام معركة فاصلة يتوقف عليها مصير اﻷرض، والتى اختتمت بهزيمة المنتقمين واختفاء عدد كبير منهم فى ظروف غامضة.