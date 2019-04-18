شكرا لقرائتكم خبر عن صور ..الفنان رامى صبرى يتألق فى حفل جامعة عين شمس بحضور آلاف الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألق الفنان رامى صبرى، الحفل الفنى الضخم الذى تنظمه جامعة عين شمس، احتفالا بختام الأنشطة الطلابية بالحرم الرئيسى لجامعة عين شمس أمام قصر الزعفران، بحضور عدد من نجوم الفن .

وقدم الفنان رامى صبرى، مجموعة من أغانية بينها "غمضت عينىى، أجمل ليالى العمر، عجبتنى، بقولك ايه" وغيرها من الأغانى التى لاقت تفاعل كبير من ألاف الطلاب بجامعة عين شمس، وسط عروض للألعاب النارية .

وحرص الدكتور عبد الوهاب عزت ، رئيس جامعة عين شمس، على تكريم الفنان رامى صبرى، واهدائه درع الجامعة، تكريما لمسيرته الفنية ، يقام الحفل تحت رعاية الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود ، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة البيئة والمجتمع، والدكتور عبد الناصر سنجاب ، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة .





























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