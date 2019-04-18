إليكم ما حققه ألبوم محمد عبده “يا غافية قومي” في أسبوعين

متابعة بتجــــــــــــرد: حقق ألبوم الفنان السعودي محمد عبد الجديد “يا غافية قومي” نصف مليون مشاهدة بمجموع مشاهدات الأغاني التي يتضمنها بعد أسبوعين على طرحه عبر قناة شركة “روتانا” على موقع “يوتيوب” الشهير عالميًا. ويتضمن ألبوم محمد عبده 12 أغنية وهي “تذكرين”، “يا غافية قومي”، “كتبت لك خط”، “أنا سمعت اسمك”، “تضحك معي”، “تساوت”، “أستطيع”، “أنا من أكون”، “وين الدليل”، “أحلى خبر” و”أبيك”. وحققت أغاني ألبوم “يا غافية قومي” رواجًا واسعًا طيلة الأيام الماضية وخاصة في بلدان الخليج العربي. Advertisements تجدر الإشارة إلى أن طرح الألبوم ترافق مع حملة دعائية واسعة شنّتها “روتانا” عبر صفحات الشركة الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي. لمشاهدة فيديوهات أغاني ألبوم “يا غافية قومي”:

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