مهرجان كان السينمائي الدّولي يستضيف مارادونا

متابعة بتجــــــــــــرد: كشفت إدارة “مهرجان كان السينمائي الدولي” عن قائمة أفلام دورته المقبلة والمقرر أن تقام خلال شهر أيار/مايو المقبل.

وسيستضيف المهرجان أفلام مميّزة عدّة خارج المسابقة ومنها The Best Years of Life للمخرج كلود ليلوش

وBelle Epoque للمخرج نيكولاس بيدوس، بالإضافة إلى فيلم Maradona للمخرج عاصف كاباديا.

ويمنح “مهرجان كان السينمائي الدّولي” الفرنسي جائزة السعفة الذهبية التقديرية للممثل الفرنسي الان ديلون، البالغ من العمر 83 عامًا وهو صاحب رصيد كبير من الأفلام الفرنسية والعالمية الهامة منها Rocco And His Brothers, Plein Soleil, L’Eclisse, The Leopard و Le Samouraï.