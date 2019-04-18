بلقيس تُبدع في أغنية “أنا ما أعتقد” وتأثر على إحساس الناس – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــــرد: طرحت النجمة بلقيس أغنية كلاسيكية جديدة بعنوان “أنا ما أعتقد”، عبر المتاجر الرقمية الكبرى وقناتها على موقع “يوتيوب” الشهير، من كلمات أحمد الصانع وألحان فايز السعيد وتوزيع زيد عادل.

“أنا ما أعتقد” من أجمل الأغنيات الرومانسية التي حملت أسلوب جديد في طرح المعاناة من الإشتياق والغيرة في الحب حيث حملت نوع من التجديد في صياغة ومعالجة هذه المواضيع، وكلمة الشاعر أحمد الصانع تلمس إحساس ووجدان المستمع حيث يلعب على وتر المشاعر والأحاسيس في كلماته، خاصةً أن هذا يعتبر التعاون الأوّل الذي يجمع بينه وبين بلقيس.

أما لحن فايز السعيد فحمل جملًا موسيقية تتناسب مع قدرات صوت بلقيس وجو موسيقي جديد تقدمه على الرغم من تجاربها السابقة في الأغنية الرومنسية ولكن اللحن والجمل الموسيقية في أغنية “أنا ما أعتقد” مختلفة.

لم يكن توزيع زيد عادل الموسيقي مجرد توزيع عادي وموسيقي تتناسب مع اللحن، حيث قدم زيد عادل في “ما أعتقد” موسيقى كلاسيكية من العيار الرفيع أثرت على إحساس الناس. أما أداء بلقيس يمكن وصفه بالشجي الرائع من كافة النواحي، حيث أبدعت في الغناء وإستخدام إحساسها وطبقات صوتها بأسلوب متمكن جدًا.

تجدر الإشارة إلى أن أغنية “أنا ما أعتقد” حققت رواجًا واسعًا فور إطلاقها إلكترونيًا حيث تلقت بلقيس سيلًا من التعليقات ورسائل التهنئة عليها من الجمهور ومحبّيها.

كلمات الأغنية:

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أنا.. ما أعتقد السالفه صدفه

أشوفك كل مرّه، وتنصدم عيني!

أنا قلبي وأعرفه يإللي ما تْعرفه

إذا حب شي؟ لي عنده يودّيني

عيونك عن عيون الناس مختلفه

تحيّرني، وتجنّني، وتعنّيني!

أبي منّك تشوف لهاللقى صرفه

ترى الصدفه بلا موعد، تأذّيني!

أنا قلبي من أسبابك، لقى حَتفه

على حبك يأمني ويوصيني!

يا أحلى شي في دنياي، يا تُحفه

أحبك يإللي مو راضي تحس فيني

عيوني كل ما ألقاك، منخطفه

وأحس الكون كلّه: بينك وبيني!

أحبك، مثل: عازف أنتظر عزفه

يسلطنّي، ويطْربني، ويِغَنّيني

لمشاهدة فيديو أغنية “أنا ما أعتقد”: