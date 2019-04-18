رويدا عطية تنشرُ فيديو بأوّل ظهور لطفلها.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شاركتْ المطربة السّوريّة، رويدا عطية، متابعيها عبر حسابها الخاصّ، في إنستغرام، مقطع فيديو، ظهر فيه طفلها الصّغير "زين"، وذلك لأوّل مرّة منذ ولادته، في نوفمبر من العام الماضي.

وظهر ابن رويدا عطية، "يحبو"، على سريريه ويشاهد التلفاز، حسبما أكّدت روايد عطية، حيث علّقتْ على مقطع الفيديو قائلًة: "هيك بنحب نشوف التي في باليز ويسعد صباحكم".

يُذكر، أنّ المطربة السّوريّة روايد عطية، طرحتْ أحدث أغانيها مؤخرًا، بعنوان "كيفك يا حب"، والتي حقّقت نسبة مشاهدة عالية، عبر قناتها الرّسميّة على موقع الفيديوهات، يوتيوب، والأغنية من كلمات عمر ساري، وألحان محمد بشار، وتوزيع رامي رئيس، وإشراف سمير المولى، وإنتاج، المولى بروداكشن.

وأغنية "كيفك يا حب"، التي أطقتها رويدا عطية، هي أوّل عمل فنيّ، تقوم به منذ ولادة ابنها "زين".