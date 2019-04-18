وائل نور يظهر في برومو "شقة فيصل".. بعد 3 سنوات على وفاته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشر الفنان الشاب كريم عبدالعزيز نجل الراحل محمود عبدالعزيز البرومو الخاص بمسلسل "شقة فيصل" والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.

وأثار البرومو حالة من الجدل والتساؤلات لظهور الفنان الراحل وائل نور فيه بالرغم من مرور 3 سنوات على وفاته، خصوصًا أن العمل يُعرض للمرة الأولى وينافس في الموسم الرمضاني.

أما حقيقة الأمر فإن مسلسل "شقة فيصل" تم تصويره قبل ما يقارب الـ3 سنوات، وكان الفنان وائل نور قد صور مُعظم مشاهده في العمل، إلا انه فارق الحياة قبل استكمال تصوير مشاهده الأخيرة، وأكد مؤلف العمل محمد صلاح العزب ان صنّاع العمل قرروا عدم حذف مشاهده تكريمًا لمسيرته الفنية.

Advertisements

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب كريم عبدالعزيز، كل من آيتن عامر، نسرين أمين، صلاح عبدالله وهو من إخراج شيرين عادل.

ويقدم كريم عبدالعزيز هذا الموسم عملًا آخر؛ إذ يُشارك في مسلسل "هوجان" إلى جانب الفنان المصري عادل إمام.

وعلى صعيد آخر كان كريم عبدالعزيز أثار حالة من الجدل بعد نشره "بوستر" يكشف من خلاله عن نيته إطلاق أغنية جديدة بعنوان "صيتي سمع"، وتساءل الجمهور عن حقيقة الأمر حول اقتحامه عالم الغناء على خطى مواطنه الفنان محمد رمضان، فيما علق البعض أن الأغنية قد تكون من مسلسل "شقة فيصل" والذي يجسد فيها دور شاب يعشق الغناء.