عرض فيلم " الضيف" في الأردن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشرت مصممة الأزياء ريم العدل، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" بوستر فيلم "الضيف" لتعلن به عن طرحه في دور العرض بالأردن.
وتدور أحداث فيلم "الضيف" حول شاب يحل ضيفًا على أسرة خلال العشاء، ثم تتطور الأحداث في اتجاه لا يتوقعه أحد.
"الضيف" تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج هادي الباجوري، وبطولة خالد الصاوي، شيرين رضا، جميلة عوض، ويشارك النجمان ماجد الكدواني ومحمد ممدوح كضيوف شرف بأحداث العمل.
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