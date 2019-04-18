"فوتوشوب".. ناهد السباعي في صورة مع جدها فريد شوقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشرت الفنانة الشابة ناهد السباعي، عبر حسابها الشخصي بموقع"إنستجرام" صورة تجمعها بجدها الفنان الراحل فريد شوقي. الصورة ظهرت فيها ناهد برفقة جدها بطريقة الفوتوشوب، وانهالت التعليقات على ناهد السباعي تدعو لها بالتوفيق ولجدها بالرحمة، وحازت الصورة إعجاب محبي ومتابعي ناهد السباعي. والفنانة ناهد السباعي هي حفيدة الفنان فريد شوقي من ابنته المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي.

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