خاص| محمد هاني: افتتاح "اللي عليهم العين" لـ"بهججة" بعد رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الإعلامي محمد هاني، الشريك المؤسس لـ"كايرو شو"، إن كل العروض الموجودة ضمن خطة الشركة لها ثقل فني، مع تنوع أنواعها، موضحًا أن العروض الكوميدية لا تقل أهمية عن الكلاسيكية، وكذلك الاهتمام بتقديم عروض للأطفال.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "منذ انطلاق (كايرو شو) ونحن نسير وفقًا للخطة التي رسمناها لإنتاج الشركة، افتتحنا عرض كوميدي بطولة الفنان محمد هنيدي، والجمهور طوقنا بكرمه واستقباله للعرض بحفاوة، أما مسرحية (not frozen) فحققت نجاحًا وإقبالًا من الناحية الجماهيرية وعلى المستوى النقدي".

Advertisements

وشدد على أن أحد ثوابت الشركة عدم تقديم عرض لفترة قصيرة ولكن ينتجون عروضًا ستستمر طوال العام، وستقوم بجولات في مختلف أنحاء الدول العربية.

وعن رابع خطوات "كايرو شو"، بعد مسرحية "الملك لير"، قال "بعد رمضان بنحضر لعرض شبابي موسيقي غنائي، دلوقتي احنا في التجهيزات النهائية، والعرض يحمل اسم (اللي عليهم العين) تقدمه (بهججة) وهي فرقة موسيقية مكونة من مواهب شابة رائعة مع الفنان خالد سرحان، وكذلك هناك عرض بطولة الفنان أكرم حسني سيخرج للنور خلال عام 2019".

جدير بالذكر أن "كايرو شو" افتتحت مؤخرًا على مسرح الماركيه في كايرو فستيفال سيتي بالتجمع الخامس، مسرحية "الملك لير"، بطولة يحيى الفخراني، فاروق الفيشاوي، رانيا فريد شوقي، ريهام عبدالغفور، نضال الشافعي، أحمد فؤاد سليم، هبة مجدي، أحمد عزمي، إخراج تامر كرم.