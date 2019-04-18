بالصور- ليلى علوي تزور الآثار الفرعونية احتفالًا باليوم العالمي للتراث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرصت الفنانة ليلى علوي على المشاركة في اليوم العالمي للتراث، بزيارة أحد معالم الحضارة المصرية القديمة؛ لتعزيز الوعي بأهمية التراث الثقافي والمحافظة عليه.

ونشرت ليلى عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" صورًا تجمعها بالفنانة يسرا ووزيرة السياحة رانيا المشاط، أثناء زيارتهن لعدد من المناطق الأثرية.

Advertisements

وكتبت ليلى في تعليقها على الصور "نحتفل اليوم مع العالم كله باليوم العالمي للتراث، يوم مهم بنتذكر فيه حضاراتنا المختلفة وبنلقي الضوء عليها ولحد دلوقتي بنتعلم منها، لأن الهدف من اليوم ده هو تعزيز الوعي الثقافي بأهمية التراث الثقافي والمحافظة عليه".

وتابعت "لأنه من الواجب علينا نحافظ على تراثنا ونحميه، وبحزن حقيقي آسفة على الحريق اللي حصل بكاتدرائية النوتردام واللي لامسين الحزن من العالم كله على صرح عظيم زي ده، ويمكن دي حاجة تدق ناقوس على أن اد إيه التراث مهم وكل واحد فينا معني بيه وبيشكل جزء من وجدانه".

يوم التراث العالمي هي يوم تحتفل به العديد من دول العالم يوم 18 أبريل، وهو يوم حدده المجلس الدولي للمباني والمواقع الأثرية للاحتفاء به كل عام ويتم برعاية منظمة اليونسكو ومنظمة التراث العالمي.