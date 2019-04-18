تفاصيل استعداد "كايرو شو" لتقديم أحمد عز وروبي في مسرحية "علاء الدين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تعاقد المنتج والمخرج مجدي الهواري، الشريك المؤسس لكايرو شو، والمشرف الفني على عروضها، مع الفنان أحمد عز، والفنانة روبي، على الوقوف على خشبة المسرح من خلال العرض الاستعراضي الموسيقي "علاء الدين"، والذي يعد من أبرز الأيقونات المسرحية التي لا تتوقف عروضها في كبرى مسارح العالم.

وكشفت مصادر داخل "كايرو شو" المنتجة للمسرحية أن عز سيقوم بأداء شخصية علاء الدين، في حين ستؤدي روبي شخصية ياسمينا، ولم يتم الإعلان عن الفنان الذي سيؤدي دور "جني المصباح".

"كايرو شو" رصدت ميزانية ضخمة لإنتاج العرض، ومن المقرر أن يذهب فريق متكامل إلى مسرح برودواي في نيويورك والذي يُعرض فيه "علاء الدين"، لنقل التكنولوجيا والتقنيات التي ينفذ بها العمل هناك، كما سيتم العمل على وضع الموسيقى.

يُذكر أن كايرو شو تعد أول كيان مصري متخصص في صناعة العروض الحية، وقدمت بالفعل ثلاثة عروض ضخمة على مسارحها في السادس من أكتوبر والتجمع الخامس، وهي "3 أيام في الساحل" بطولة محمد هنيدي، "not frozen"، و"الملك لير" بطولة الفنان يحيى الفخراني والفنان فاروق الفيشاوي.