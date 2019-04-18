فيديو| زوج أنغام عن طليقته: "بحبها ولها كل الحرية في الرجوع لبيتها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

تداول رواد موقع إنستجرام فيديو للموزع أحمد إبراهيم، زوج الفنانة أنغام، يتحدث فيه عن زوجته الأولى.

وقال في الفيديو: "أنا قلت قبل كده أنا بحبها جدًا وبعزها جدًا، وللأسف الناس اللي حواليها بيستغلوا الموضوع بشكل مش لطيف، أنا مش برد علشان ولادي، لكن مينفعش أنا وهي نرد على بعض قدام الناس، وأنا ماسبتش ولادي وماسبتش بيتي، وولادي عايشين معايا ومع أمي".

وأضاف: "لما يحبوا يعيشوا مع مامتهم يعيشوا، ولما مامتهم تحب ترجع البيت ترجع أنا موجود زي ما أنا معنديش أي مشكلة، هي حرة وأنا باحترم قرارها، ومهما حصل مفيش أي حاجة بيننا هتخلينا نبقي مش كويسين مع بعض".

ومنذ زواج أنغام وأحمد إبراهيم، بدأت بعض الدعاوى القضائية بين الأخير وزوجته الأولى، انتهت بإعلان طلاقها رسمياً بسبب ما وصفته بـ"مهزلة" حفل توقيع ألبوم حالة خاصة جدا.