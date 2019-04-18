"علاء الدين" مسرحية جديدة تجمع أحمد عز وروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: أعلن المخرج مجدي الهواري عن مسرحية جديدة بعنوان "علاء الدين"، من إنتاج "كايرو شو"، بطولة الفنان أحمد عز وروبي. ونشر الهواري صورة تجمعه بعز وروبي عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "علاء الدين في كايرو شو". وكان الهواري قد أعلن، قبل أيام، عن إنتاج كايرو شو لمسرحية من بطولة أحمد عز بأحدث التقنيات، دون أن يكشف عن التفاصيل.

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