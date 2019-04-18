مؤلف "شقة فيصل" يكشف لمصراوي أسباب تأجيل عرضه 3 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قررت قناة (إم بي سي)، عرض مسلسل "شقة فيصل"، في السباق الرمضاني القادم، بعد 3 سنوات على إنتاج المسلسل.

وقال مؤلف العمل السيناريست محمد صلاح العزب، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن قناة (إم بي سي) اشترت المسلسل منذ انتهائه، ولأسباب متعلقة بالتسويق والإعلانات وبعض الأزمات المادية قررت إدارة القناة تأجيل عرض المسلسل.

وتابع: "المسلسل كان خلصان من 3 سنين، وهما كانوا بيشوفوا أنسب موسم عشان يعرضوه، وأسباب تأجيل عرضه تسويقية فقط".

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وأشار إلى إن المسلسل يدور في إطار دراما اجتماعية لايت، يضم كوكبة من النجوم على رأسهم النجم الراحل وائل نور.

وأضاف: "الحديث عن تغيير سيناريو المسلسل بعد وفاة وائل نور، أو حذف مشاهده بالعمل، أمر غير صحيح، فهو موجود لآخر حلقة بالمسلسل، كما صور جميع مشاهده بالعمل، وسيكتشف الجمهور أن الدور من أهم ما قدم وائل نور في مسرته الفنية".

مسلسل "شقة فيصل" بطولة كريم محمود عبدالعزيز، وائل نور، صلاح عبدالله، نسرين أمين، ومن تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.