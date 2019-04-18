ميرنا وليد - بيروت - لبّى الممثل المصري سيد رجب أمنية شابة بحضوره زفافها وذلك لأن والدها متوفي وتريد أن يكون سيد رجب بمثابة والدها ويسلمها لعريسها، وعيناه تمتلئان بالدموع فرحاً كما حصل في مسلسل "أبو العروسة" الذي يقوم سيد رجب ببطولته.
وحين وصل حضنته العروس وراحت ترقص معه في مشهد مؤثر جداً جعل الحاضرين يبكون.
ولكن على الرغم من حسن نية الممثل القدير الا ان بعض المتطرفين لم يعجبوا بخطوته هذه وعلقوا ان احتضانه لشابة لا يعرفها "حرام" خصوصا انها شابة محجبة، ما سبّب صدمة وذلك لان سيد كان متواجدا في الزفاف على انه في مكانة والدها.
ان هذه الانتقادات لا تدل سوى على سوء نية البعض فسيد رجب حقق حلم عروس ولا يجب ان يُهاجم بهذه الطريقة لا بل يجب ان نشكره ونقدره على هذا الامر.
كانت هذه تفاصيل خبر سيد رجب حقق حلم عروسة وانتقادات البعض لا تدل الا على سوء نيتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.