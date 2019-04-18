خاص- مروان خوري… مفاجأة رمضان

كشف الفنان الشامل مروان خوري في حديث لـ”الخليج 365” أنه سيصدر عملاً جديدًا قريبًا وهو عبارة عن تيتر مسلسل لبناني سيعرض في شهر رمضان المبارك، والاغنية ستكون من غنائه وكلماته والحانه، الا انه لم يفصح عن اسم المسلسل، مشيرًا الى ان الامور لم تتضح بعد بشكل كامل.

في المقابل اعترف “خوري” ان البرامج التلفزيونية التي يشارك فيها تأخذ الكثير من وقته وقد أبعدته بعض الشيء عن اطلاق اغنيات خاصة به، إلا انه وعد جمهوره عبر “الخليج 365” انه سيصدر قريبا مجموعة من الاغاني، آملا ان تنال اعجابهم.

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وفي ما يتعلق بجائزة الموركس دور والاشكال الذي حصل، فضّل خوري عدم التعليق على الموضوع. معتبرًا أنه أخذ اكثر من حقه في الاعلام، كما تأسّف على الطريقة التي حصلت فيها الامور، مؤكدًا انه لا يسعى لأي جائزة، انما ما يهمه هو تقديم اعمال مميزة يحبها الجمهور. (حصري – “ام تي في” تمنع تكريم مروان خوري في الموركس دور… والسبب؟)

وعن امكانية حضوره الى المملكة العربية السعودية، اكد خوري ان ما من مشاكل في هذا الامر، فهو كان قد احيا حفلاً ناجحاً منذ مدة في جدة، وسيحيي قريبا حفلة في العاصمة الرياض.

نذكر انه تم طرح ديو وطني جمع كل من الفنان اللبناني مروان خوري والفنان الاماراتي حسين الجسمي تحت عنوان “دقوا عالخشب”، رؤية وإشراف زياد حمزة ورعاية من سفارة دولة الإمارات في لبنان ووزارة السياحة اللبنانية. لقراءة الخبر بالكامل. خاص بالصور- “دقوا عالخشب”ديو وطني لمروان خوري وحسين الجسمي