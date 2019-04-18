زوج أنغام عن طليقته: "ممكن ترجع بيتها بأي وقت"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عبّر الموزع الموسيقي المصري أحمد إبراهيم، زوج الفنانة أنغام عن حبه لطليقته السيدة ياسمين عيسى، كونها أم أولاده، وزوجته الأولى "سابقًا"، مشيرًا إلى أن أشد عيوبها استماعها إلى بعض الأشخاص الذين يريدون الشر لها، واتباعها لتعاليمهم التي يملونها عليها.

وقال إبراهيم، خلال مقطع فيديو شاركته الإعلامية مي العيدان، عبر حسابها على إنستغرام: إن طليقته خرجت بتصريحات مسيئة له ولزوجته الحالية أنغام، إلا أنه لن يرد عليها، كونها أم أبنائه.

وأضاف إبراهيم خلال الفيديو، أن طليقته ياسمين عيسى، تستطيع العودة لمنزلها مع أبنائها في أي وقت تريد، لكن يجب عليها الابتعاد عن من يزيدون الحرب بينهما، ويحرضونها ضده دائمًا، رغم أن طلاقهما تم بهدوء ولم يشهد أي مشكلات.

جدير بالذكر أن ياسمين عيسى، طليقة الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، كانت صرحت في وقت سابق، قائلة: "لم أقبل على كرامتي أن أقبل زوجة أخرى معي، رغم أن أنغام قبلت أن تكون زوجة ثانية".

واحتفظت ياسمين بحضانة الطفلين ووجهت الشكر للموزع أحمد إبراهيم قائلة: "شكرا أنك احترمت وجود طفيلن بيننا، ووافقت على الطلاق بشكل ودي ومحترم بعيدًا عن ساحات القضاء، حتى لا يتأثر الأبناء"