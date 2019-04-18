شكرا لقرائتكم لوحتان لفان غوخ سرقتا قبل 16 عاماً.. تعرضان من جديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ستعرض لوحتان للرسام الهولندي، فينسنت فان غوخ، كانت سرقتا قبل 16 عاماً من متحف فان غوخ في أمستردام، من جديد بعدم ترميمهما بالكامل.

وسيعرض متحف فان غوخ لوحتي "منظر على بحر سيفينينغن" (1882) و"خروج من كنيسة نوين" (1884-1885) اعتباراً من الأربعاء، وفق مدير المتحف أكسيل رويغر.

وأوضح في بيان: "المرممون قاموا بعمل رائع وبات بالإمكان عرض اللوحتين بكامل جمالهما".

وقد سرَق اللوحتين، اللتين تقدر قيمتهما بملايين الدولارات العام 2002، لصوص استعانوا بسلم للوصول إلى سطح المتحف الشهير في أمستردام. واستخدموا بعد ذلك الحبال للدخول إلى المبنى الذي يخضع لإجراءات حراسة مشددة.

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لوحة خروج من كنيسة نوين

وعثر محققون إيطاليون على اللوحتين في أيلول/سبتمبر الماضي خلال دهم دارة كانت ملكاً لمسؤول المافيا، رافاييلي إمبرياله، جنوب شرقي نابولي.

وتعرضت لوحة "منظر على بحر سيفينينغن" لأضرار خلال عملية السرقة مع "فقدان جزء من الرسم على الجانب الأيسر السفلي" من اللوحة، وفق متحف فان غوخ.

كما لم تلحق أضرار تذكر باللوحة الثانية. لكن المرممين اضطروا إلى إزالة طبقة من البرنيق القديم المائل إلى الأصفر التي قد يكون فان غوخ وضعها بنفسه.

ووضع إطاران جديدان للوحتين بعد فقدان الإطارين السابقين خلال عملية السرقة.

وأسس متحف فان غوخ في أمستردام عام 1973، وهو يضم أكبر مجموعة أعمال للفنان الهولندي في العالم.