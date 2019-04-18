اتهامات متبادلة بين ياسمين نيار وعصام كاريكا

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: تبادلت الفنانة الجزائرية الشابة ياسمين نيار الاتهامات مع الفنان المصري عصام كاريكا الذي تقدم ببلاغٍ ضدها لمنعها من دخول مصر خلال الفترة المقبلة.

وترجع وقائع الخلافات إلى تعاون كان يفترض أن يجمع بين "نيار" المقيمة في سويسرا وبين "كاريكا" لتقديم اغنية باللهجة المصرية باسم "الواد الحريف". حيث أكدت أنه طلب منها 8 آلاف دولار ثمن الأغنية فسددت له 3 آلاف دولار على سبيل العربون، وعندما جاءت إلى مصر فوجئت به يتحرش بها.

وقدمت شكوى إلى نقابة الموسيقيين حاملة وثائق قالت أنها تدينه وتؤكد صدق روايتها بأنها تلقت منه تهديدات بالقتل بالإضافة إلى عبارات سب وقذف بعدما حاول التحرش بها خلال عودتها برفقته من الاستوديو الخاص بتسجيل الأغنية.

ويأتي ذلك في وقتٍ شكك فيه "كاريكا" برواية ياسمين متسائلاً عن السبب الذي دفعها للصمت لمدة 6 أشهر على الواقعة التي تتحدث عنها والتي ترجع لشهر اكتوبر من العام الماضي.

وفيما سأل "ما الذي أخرها لتقديم الشكوى بعد 6 اشهر لو كان كلامها صحيحاً؟ أكد على أنها مخادعة تلفق الأكاذيب وتختلق أموراً لا أساس لها من الصحة. موضحاً أنه تعرض للنصب منها لكونها لم تقم بسداد مبلغ 5 الاف دولار المتبقي له بذمتها. وهو ما دفعه للتحرك ضدها قضائياً للحصول على مستحقاته.