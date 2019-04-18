محمد شبانة يرفض ظهور "العندليب" مع كارول سماحة بتقنية "الهولوغرام"

رفض محمد شبانة، ابن شقيق الفنان المصري الراحل، عبد الحليم حافظ، إقامة حفل جديد في مصر يظهر فيه عبد الحليم حافظ بتقنية "الهولوغرام" لأول مرة، بجانب الفنانة اللبنانية كارول سماحة، مشيرًا إلى أنه وأسرة عبد الحليم حافظ، اتخذوا الإجراءات القانونية لمنع ذلك الحفل، وأنه أرسل إنذارات لنقابة المهن الموسيقية، والشركة المنظمة للحفل.

وقال ابن شقيق "العندلييب" في تصريحات تلفزيونية: "مدير إنتاج الشركة المنظمة تواصل معي، بهدف مناقشة استخدام 4 أغانٍ للحفل بتقنية الهولوغرام، وعرض مقابل مادي يصل إلى 100 ألف جنيه، ولكني طلبت 100 ألف دولار، ولم يتم الاتفاق بيننا، لكنه أصر على الاستمرار في الحفل".

ومضى "الشركة المنظمة للحفل، تعاقدت مع المنتج محسن جابر، صاحب شركة مزيكا، التي تملك حقوق مصنفات عبد الحليم حافظ، وهو ما لم يحدث تماما". واستطرد "محسن جابر لا يملك تراث عبد الحليم حافظ وأغانيه، وإذا كان لديه عقد استغلال من إحدى الشركات فإن ذلك يقتصر على أشرطة الكاسيت والاسطوانات المدمجة CD، ولا يشمل أغاني عبد الحليم حافظ، وإنه سيتم اللجوء للقضاء في حالة تنفيذ الحفل للحصول على الحقوق المتعلقة به".

وكان ابن شقيق عبد الحليم حافظ، قد ناشد الرئيس السيسي في تصريحات صحافية ، بضرورة إنقاذ حقوق "العندليب"، التي يهدرها، محسن جابر، بحسب وصفه. وتابع قائلا "المنتج محسن جابر يتربح على رفات عبد الحليم، هل كان هناك إنترنت أيام حليم أو هولوجرام؟".

وأوضح "أنها حقوق بيد صاحبها أو ورثته، ومحسن لا يملك ولا واحد في المائة من شركة صوت الفن، بل يقوم بعمل عقد استغلال مع الحارس القضائي بمليون جنيه ويطير إلى دبي وأمريكا، ويحقق 40 مليون دولار سنويا من حليم وحده، بحقوق ليست معه ولم يعطها حليم حتى لشركته صوت الفن، ونأخذ الفتات من الشركة، لأننا نحتاج إلى محامي بأمريكا لوقف نزيف الحقوق التي وصلت لـ6 مليارات جنيه مصري من الخارج، أخذت منها حوالي 100 ألف دولار سنويا على مراحل".

وأردف "الهولوغرام حق جديد لم يصعد حليم ويعطي محسن جابر أو غيره هذا الحق ومن أول ظهور النت لم يعط حليم حقها لأي فرد، لأنه ببساطة متوفى عند ربه ومنهوب في هذه الحياة الدنيا، ومستعد للتبرع للدولة بنصف هذه الحقوق بس هل الدولة تقدر على محسن جابر ؟!".

واستمر "أناشد الرئيس السيسي بالتدخل، فحليم تراث مصر، وأنا منعته من البيع طوال 20 عاما، ولولا أني لم أقم ببيع الحقوق لراح تراث مصر بالكامل في شركة صوت الفن، 1200 أغنية، والآن أعاني من الظلم الشديد جدا والله".

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ومن المتوقع أن يشهد مسرح المنارة، في يوم 19 نيسان/ أبريل الجاري، إقامة أول حفل "هولوغرام"، الذي سيكون ضيفه الراحل عبد الحليم حافظ. وستشارك في إحياء الحفل الاستثنائي، المطربة اللبنانية، كارول سماحة، التي شاركت الملصق الدعائي للمناسبة، عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

يذكر أن تقنية "الهولوغرام"، هي تقنية تصوير تجسيمي، تعتمد على التقاط جزيئات الضوء المتناثرة على جسم ما، ومن ثم عرضه على هيئة صورة ثلاثية الأبعاد مطابقة لشكل الجسم الحقيقي. وكان أقيم حفل "هولوغرام" في المملكة العربية السعودية، في شهر يناير/ كانون الثاني، للمطربة المصرية الراحلة، أم كلثوم، ضمن مهرجان "شتاء طنطورة".

واحتفل معجبو الراحل عبد الحليم حافظ، قبل أيام، بذكرى وفاته الـ 42. وتوفي عبد الحليم حافظ في 30 مارس/ آذار عام 1977، بعد صراع مع مرض البلهارسيا.

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