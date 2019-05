جورج مارتن: لابد من 5 مواسم جديدة لـ Game of Thrones لتتوافق مع الرواية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكاتب الأمريكى جورج مارتن، على ضرورة تقديم 5 مواسم إضافية للمسلسل الفانتازى Game of Thrones ليكون متوافقا مع أحداث السلسلة الروائية الشهيرة "أغنية الجليد والنار".

وقال جورج مارتن، خلال استفاضته فى برنامج "60 دقيقة"، إن القارئ للسلسلة الروائية والمشاهد لأحداث مسلسل Game of Thrones سيشعر بأن هناك فجوة كبيرة بينهما، ولهذا فمن الضرورى أن يتم تقديم 5 مواسم أخرى لتكون أحداث المسلسل مخلصة لما جاء فى الرواية.

وأشار جورج مارتن، إلى أنه يتابع باستمرار آراء جمهور مسلسل Game of Thrones على منصات السوشيال ميديا، لافتا إلى أن السؤال الأكثر طرحا دائما ما يتعلق بالنهاية، مضيفا: بالتالى فأن نهاية المسلسل الحالية ستكون مختلفة عما جاء فى الرواية.

Game of Thrones the end has come