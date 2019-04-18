شكرا لقرائتكم خبر عن جورج مارتن: لابد من 5 مواسم جديدة لـ Game of Thrones لتتوافق مع الرواية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكاتب الأمريكى جورج مارتن، على ضرورة تقديم 5 مواسم إضافية للمسلسل الفانتازى Game of Thrones ليكون متوافقا مع أحداث السلسلة الروائية الشهيرة "أغنية الجليد والنار".

وقال جورج مارتن، خلال استفاضته فى برنامج "60 دقيقة"، إن القارئ للسلسلة الروائية والمشاهد لأحداث مسلسل Game of Thrones سيشعر بأن هناك فجوة كبيرة بينهما، ولهذا فمن الضرورى أن يتم تقديم 5 مواسم أخرى لتكون أحداث المسلسل مخلصة لما جاء فى الرواية.



Game of Thrones 8

وأشار جورج مارتن، إلى أنه يتابع باستمرار آراء جمهور مسلسل Game of Thrones على منصات السوشيال ميديا، لافتا إلى أن السؤال الأكثر طرحا دائما ما يتعلق بالنهاية، مضيفا: بالتالى فأن نهاية المسلسل الحالية ستكون مختلفة عما جاء فى الرواية.



Game of Thrones the end has come

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وأوضح جورج مارتن أن أحداث مسلسل Game of Thrones سبقته فى كتابة الرواية، مؤكدا على أنه كان بطيئا للغاية فى استكمال أجزاء الرواية، إلا أن النقاط الرئيسية فى هذه الأجزاء، سبق وأن كشف عنها قبل ست سنوات، إلا أن هذا لا ينفى وجود تغييرات، وإضافات كثيرة.

وقال جورج مارتن، إن الموسم الأخير من مسلسل Game of Thrones قد يكون له "تباينات مهمة" فى أجزاء السلسلة الروائية القادمة، لافتا إلى أن هناك الكثير من الشخصيات الثانوية سيكون لها دور خاص بهم".



Game of Thrones winter is here

يشار إلى أن الموسم والأخير من مسلسل Game of Thrones يتألف من ستة حلقات، بدأت من 14 أبريل، ومن المقرر أن تنتهى فى التاسع عشر من مايو المقبل.

وتدور أحداث الموسم الثامن من مسلسل Game of Thrones حول الليالى الطويلة، فبعدما انتهى الموسم السابع، فإن Night King القائد الأعلى لـ White Walkers، يخطط للهجوم على Westeros مع جيش الموتى.