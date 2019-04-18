شكرا لقرائتكم خبر عن "لو ما هتفت فى سبيلك من أنا".. أغنية جديدة للسودانية السارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "من أنا، لو ماحبيتك واستنيتك، لو ما هتفت في سبيلك من أنا".. بمثل هذه الكلمات كشفت المطربة السودانية السارة الغطاء عن أجدد أغانيها "من أنا"، والتى قدمت خلالها جرعة وطنية مركزة تهديها لموطنها الأم السودان.

وتعتبر السارة رسول التراث السودانى والأفريقى فى ربوع العالم الغربى، انطلقت من محل ميلادها بالخرطوم إلى مقر إقامتها فى أمريكا، حيث تخصصت فى دراسة الموسيقى، وبدأت مشروعها الغنائى الخاص، وأطلقت ألبومها الأول "الجوال" منذ 4 سنوات، وشاركت فى مشروع النيل، الذى جمع موسيقى دول حوض النيل الـ11 فى بروجكت واحد، ومن ثم جسدت شغفها بالمزيكا الشرق أفريقية بمشروع "النوبة تونز"، وحققت مع الفرقة نجاحًا عالميًّا بألبوم "طمى" بعده بسنة، حتى أطلقت ألبوم الفريق الثانى "المنارة" منذ 3 سنوات.

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