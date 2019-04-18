شكرا لقرائتكم خبر عن "مقدرتش أمسك نفسى" مالوما يبكى عند سماع أغنيته الدويتو مع مادونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل النجم الكولومبى مالوما، العرض الأول للجمهور، لأغنيته المشتركة مع نجمة البوب "مادونا"، بالدموع، حيث نشر المغنى على حسابه على الإنستجرام فيديو يصور اللحظات الأولى التى سمع فيها أغنيته MEDELLIN على الردايو، بعد إذاعتها لأول مرة أمس.

وقال مالوما :"من المستحيل احتواء الدموع، أو أن أتمالك نفسى بعد سماع الأغنية"، كما عبر مالوما عن سعادته البالغة بمشاركة مادونا فى هذا العمل، وقال المغنى:"أنتى لا تعلمى مدى سعادتى وما يمثله هذا لحياتى، يا مادونا: أنه من الجيد أن نحلم.. لقد أخبرتك بهذا".



مالوما ومادونا

وظهر مالوما فى الفيديو داخل سيارة، وبمجرد أن بدأت الأغنية، تأثر المغنى ووضع يديه على عينه وبدأ فى البكاء، وفى نهاية المقطع، يرفع مالوما يديه عن وجهه ويحدق بفخر خارج النافذة، قبل أن يصرخ فى فرح.

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وخلال العرض العالمي الأول للأغنية، تحدثت مادونا عن العمل مع مالوما، وقالت للمقدم والدى جى زين لوى: "إن العمل معه رائع جداً، فهو لا يغادر الاستوديو إلى أن ينتهى العمل، فمالوما أحد أكثر الناس التى تتسم بالسهولة والانفتاح والدفء والكرم، وذو أخلاقيات عمل عظيمة، وأنا معجبة به، فلا يوجد سوى الأشياء العظيمة لقولها عنه."