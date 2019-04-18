شكرا لقرائتكم خبر عن "العودة للوطن".. بيونسيه تفتح قلبها لمحبيها بعد ولادة التوأم فى فيلم وثائقى عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان كل محبى المغنية بيونسيه حول العالم، على موعد مع فيلم وثائقى جديد من إنتاج شبكة Netflix يدور حول استكشاف رحلة بيونسيه لعام 2018، الذى تم الاحتفال به من خلال مهرجان Coachella الموسيقى، وانفتحت المغنية في الفيلم، عن صراعاتها المتعلقة بالحمل والرجوع لهيئتها السابقة بعد ولادة التوأم، وصعوبات التوازن بين الأمومة والأسرة وحياتها المهنية، قائلة إنها دفعت نفسها "أبعد مما كانت تتخيل أنها تستطيع."



بيونسيه تستعد لأحد عروضها فى مهرجان Coachella 2018

وفى وقت مبكر من صباح اليوم، بدأت Netflix فى عرض فيلم "العودة للوطن Homecoming: A Film By Beyoncé"، وهو فيلم وثائقى مدته 137 دقيقة يتناول الأداء الرئيسى لمجموعة بيونسيه في مهرجان كوتشيلا فالى للموسيقى والفنون عام 2018، التى أصبحت أول امرأة سمراء تتصدر المهرجان منذ بدايته عام 1999، إلى جانب 64 موسيقيًا محبوبًا، وكتيبة من الراقصين والألعاب النارية، وتصدر هاشتاج الفيلم موقع تويتر.

وقالت بيونسيه فى الفيلم الوثائقى: "لقد تعلمت درساً قيماً للغاية، لن أضغط على نفسى أبداً بهذا القدر مرة أخرى"، وأضافت أنها كانت من المفترض أن تؤدى عرضًا في Coachella عام 2017، ولكن بشكل غير متوقع، علمت أنها حامل وبتوأم، الأمر الذى كان مفاجأة لها أكثر من خبر الحمل، وأضافت: "مجرد محاولة معرفة كيفية تحقيق التوازن بين كونك والدة لطفلة فى السابعة من عمرها، وتوأمين يحتاجان إليّ، والحفاظ على نفسى إبداعًيا وجسديًا، فكانت هناك أمور عديدة يجب التعامل معها".



بيونسيه فى المهرجان

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ورزقت بيونسيه وزوجها، المغنى جاى زى، فى يونيو 2017، بالتوأم سير ورومى كارتر، وكشف الفيلم الوثائقى، الذى يمنح كل محبيها نظرة من وراء الكواليس، عن أدائها المميز لعام 2018 فى المهرجان، وأن المغنية عانت من صعوبات أثناء حملها بالتوائم، وأصيبت بتسمم الدم وتسمم الحمل، وقالت بيونسيه أيضًا إنه كان يتعين عليها إجراء عملية ولادة قيصرية طارئة، لأن دقات قلب أحد الأجنة توقف عدة مرات.

وقالت بيونسيه أنها عندما رزقت بطفليها، كانت تزن 99 كيلوجراماً، معبرة أن جسدها مر بتغيرات لم تتوقعها، لذلك برزت أهمية مهرجان Coachella لها، فكان بوابة عودتها إلى الغناء والأداء بعد ولادة طفليها، وأضافت إنه ليس من السهل "إعادة بناء" جسدها والشعور بالراحة عند إعادة التأقلم مع روتين العمل مرة أخرى، حيث أن نظامها الغذائى كان مكثفًا أيضًا، فقد تخلت عن الكربوهيدرات والسكر ومنتجات الألبان والأسماك واللحوم والكحول، من أجل العودة لهيئتها السابقة.



بيونسيه فى المهرجان

وعن صعدوها على مسرح Coachella فى 2018، قالت بيونسيه :"إنها المرة الأولى التي أعود فيها إلى المسرح بعد الولادة، بعد تدريب استمر 8 أشهر، فكان بمثابة العودة للوطن وكان صعباً للغاية"، فمرت على أيام اعتقدت فيها أننى لن أعود أبداً إلى سابق عهدى، من الناحية البدنية أو الفنية، ولن تكون قوتى وتحملى هى نفسها، وفى بداية عودتى، عانيت الكثير من التشنجات العضلية، والتضاربات العاطفية، فعقلى وتركيزى مع أطفالى، فما لا يراه الناس هو التضحية، فكنت أرقص وأغنى على المسرح ثم أذهب وراء الكواليس لأرضع الأطفال."

في النهاية، حققت بيونسي هدفها وقدمت واحدة من أكثر عروض Coachella التي لا تنسى على مر السنوات، وقالت "أشعر كأنني امرأة جديدة فى فصل جديد من حياتى، فالآن أنا حتى لا أحاول أن أعود لما كنت عليه سابقاً، إنه أمر جميل للغاية أن يفعل الأطفال بك ذلك."