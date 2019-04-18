كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برومو" قمر هادي" لـ هاني سلامة يحقق 2 مليون مشاهدة خلال أيام من طرحه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقد أصبح البرومو حديث السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن الغموض كان هو عنوان البرومو بعد أن امتلأ بالعديد من المطاردات، التي تم تنفيذها باستخدام تكنيك مختلف ومميز من خلال المخرج رءوف عبدالعزيز.

وفوجئ الجمهور باستعانة عبدالعزيز والمونتير عمرو عاكف، بالملحن العالمي مارك بيتري لتنفيذ المؤثرات الصوتية الخاصة بالبرومو الدعائي به، ويعد من أشهر الموسيقيين في العالم، حيث قدم العديد من الأعمال الموسيقية لأهم الأفلام العالمية.

ويسجل "قمر هادى" التعاون الثالث الذي يجمع هانى سلامة بالمخرج رؤوف عبدالعزيز بعدما تعاونا سويا في مسلسلي "فوق السحاب، وطاقة نور"، حيث حققا سوياً نجاحا كبيرا فى الدراما التليفزيونية.

مسلسل "قمر هادي"، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج رءوف عبدالعزيز، ومونتير عمرو عاكف، وإنتاج سينرجي. وبطولة: هاني سلامة وداليا مصطفى، ويسرا اللوزي، ومحسن محيي الدين، ونورهان ومريم حسن، وهادي الجيار وحمزة العيلي ومؤمن نور وهاجر عفيفي وآية سماحة ومحمد علاء وعزوز عادل وهايدي رفعت، وكريم سرور وياسمين ورحاب عرفة.