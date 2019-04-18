“أساس سعادة” لجين عمران في صورة من المالديف!

كتب امير فتحي في الخميس 18 أبريل 2019 02:37 مساءً - تواصل الاعلامية السعودية لجين عمران نشر لحظات من يومياتها في عطلتها مع عائلتها في جزر المالديف وذلك عبر حسابها على انستغرام.
وقد نشرت لجين صورة جديدة جمعتها بوالدها ووالدتها وشقيقتها اسيل عمران وعلقت عليها قائلة: “الله لا يحرمني من أساس سعادتي “.
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