شاهد.. السعودية عبير سندر تحتفل بزفافها على عريسها الانجليزي

كتب امير فتحي في الخميس 18 أبريل 2019 02:37 مساءً - احتفلت العارضة ومدونة الجمال السعودية عبير سندر مؤخرا بزفافها رسميا على مدرب الفنون القتالية الإنجليزي ليام أونيل، في أجواء مليئة بالرومانسية والفرح، حيث نشرت عدة فيديوهات من الحفل عبر حسابها على أنستجرام.
عبير سندر كانت قد تزوجت رسميا من ليام أونيل قبل عدة أيام، ولكنها أمس احتفلت بالزفاف وارتدت فستان أبيض رقيق، ونالت طلتها إعجاب الجمهور، وقد ظهرت عبير سندر في عدة لقطات رومانسية وهي ترقص مع زوجها.
فيما نشرت صورة لزوجها وبعض أقربائه وأصدقائه وهم يرتدون الجلباب الخليجي الشهير، وهي صورة أيضا نالت إعجاب المتابعين.
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