ميشيل أوباما تعترف بخطئها تجاه ملكة بريطانيا.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اعترفت ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما – في كاتبها عن سيرتها الذاتية - بأنها خرقت بروتوكولًا ملكيًا، بعد محاوطتها للملكة إليزابيث الثانية بذراعها في عام 2009، وهو ما يعد مخالفة لقواعد البروتوكول.

ميشيل أوباما تُروج حاليا لكتابها الجديد عن سيرتها الذاتية، بعدما أرفقت فيه كل لحظاتها أثناء تولي زوجها منصب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

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ميشيل البالغة من العمر 55 عامًا، وصفت الملكة إليزابيث في كتابها بأنها حنونة وراقية، وأنها قد تعلمت أن تضع ذراعيها خلف ظهرها بعد ذلك، لتجنب هذا التصرف العفوي وعدم خرق البروتوكول مرة أخرى.

زوجة باراك أوباما أضافت في تصريحات لها نقلتها صحيفة “واشنطن بوست”، أنها لم تشعر بالندم جراء هذا التصرف العفوي، وأنها تأثرت برقي وطيبة الملكة، وقالت: “شعرت بالدفء والحنان، لذلك كان رد فعلي بشريًا وطبيعيًا”.

يشار إلى أن مذكرات ميشيل أوباما تلقي الضوء على الحياة الشخصية لعائلة أوباما قبل وبعد وخلال فترتهم فى البيت الأبيض، كما تكشف الصعوبات التى عاشتها مع زوجها بداية فترة زواجهما لاسيما الإجهاض إلى أن اختارت التلقيح الاصطناعي لتنجب بعدها ماليا وساشا.