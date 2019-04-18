مجلة «تايم» تختار محمد صلاح ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم.. واللاعب يجيب على السؤال المجهول

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اختارت مجلة “تايم” الأمريكية، النجم المصري محمد صلاح، مهاجم منتخب مصر الأول لكرة القدم، وفريق ليفربول الإنجليزي، ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في الجماهير عبر العالم.

المجلة وضعت صلاح ضمن قسم “العمالقة”، إلى جانب 15 شخصية أخرى من بينهم ليبرون جايمس، مارك زوكربيرج، أليكس مورجان، ريان ميرفي، تايجر وودز وغيرهم، مشيرة إلى أن جماهير كرة القدم من المسلمين وفي الشرق الأوسط، وكذلك بإنجلترا يعتبرون محمد صلاح بمثابة القدوة بالنسبة لهم.

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محمد صلاح سبق له الفوز بجائزة هداف الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، كما يتربع حاليا على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الموسم الجاري مناصفة مع الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي.

اللاعب قال في تصريحات للمجلة: «الناس دائمًا ما تتوقع منك أشياءً كبيرة، أنت ترى الأطفال يرتدون قميصك ويقولون إنهم يتمنون أن يصبحوا مثلك يومًا ما، يضعونك تحت ضغط، ولكن في الوقت الحالي هذا شيء يجعلك فخورًا بما وصلت إليه حتى الآن».

وردا على سؤال ما الشيء الذي لا يعرفه أحد عنك؟، أجاب صلاح: الكثير، علينا أن نغير الطريقة التي نتعامل بها مع المرأة، في ثقافتنا، أنا أساند المرأة أكثر مما كنت أفعل سابقًا، لأنني أشعر أنها تستحق أكثر مما تحصل عليه حاليًا، هذا يجب أن يحدث، إنه ليس اختيارًا.

”مو” أضاف، عندما احترفت في سويسرا، في البداية عانيت كثيرًا، بسبب اللغة والثقافة والعمل الشاق، ولكن أنا سعيد أنني هنا الآن، بعد طريق طويل، من أول يوم لي هنا في النادي رحبت بي الجماهير بحرارة، أشعر بالحب، يعطوني الدافع في المباراة، وأشعر بمساندتهم، تشعر بالحب حين يتغنون بأغنيتك، هذا يجب أن يعني أنك مميز.