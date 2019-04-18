الممثل بانكاج تريباثي يحقق حلمه في السكن بمنطقة شاطئية

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

حصل الممثل بانكاج تريباثي، على منزل جديد في جزيرة “ماده” وهي واحدة من الشواطئ الهادئة المعروفة في مومباي لكنه يقول -مع ذلك- إنه لم ينس من أين أتى، ويعتقد بانكاج أن سر نجاحه هو قدرته على التمسك بجذوره حتى بعد الحصول على نجاح غير متوقع.

في حوار أوردته صحيفة hindustantimes، يقول الممثل: “اليوم، أنا وزوجتي مريدولا نملك منزل أحلامنا، لكنني لم أنس بيتي المؤلف من غرفة واحدة بسقفها المصنوع من الصفيح في باتنا. في إحدى الليالي، كانت الأمطار والرياح شديدة لدرجة أن إحدى صفائح السقف انفجرت، وشاهدت من خلالها السماء”.

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انتقل الممثل وزوجته إلى منزلهما الجديد هذا الأسبوع، وقال بانكاج: “لقد كان منزل الأحلام، عش الحب على شاطئ البحر. الآن اشتريت أخيرًا منزل الأحلام في جزيرة ماده. أصبحت زوجتي عاطفية للغاية بعد أن انتقلنا إلى منزلنا الجديد”.

وأضاف بانكاج “كنت أميل للثقافة منذ البداية. في الحادية والعشرين من عمري، كنت أركب لأميال لحضور حفلة لأسطورة الموسيقى الهندية بسم الله خان. رغم أنني لم أفهم الموسيقى، إلا أنني استمعت باهتمام كبير”.

وتابع: “لم يكن لدي اهتمام بالسينما، انضممت إلى المدرسة الوطنية للدراما في دلهي، وحصلت على دورة تدريبية ورجعت إلى بيهار لمتابعة المسرح، ولكن سرعان ما أدركت أنه لا يوجد مستقبل، ولا أموال في المسرح، وقررت الانتقال إلى مومباي حيث كان تمثيل الأفلام قابلًا للتطبيق اختيار”.