حنان ترك تكشف عن صور جديدة من طفولتها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية حنان ترك جمهورها في لقطات جديدة من ألبوم طفولتها لم تنشرها من قبل.

حنان نشرت الصور عبر حسابها الرسمي على موقع «أنستجرام»، وذلك بعد فترة غياب اختفت فيها عن السوشيال ميديا، وظهرت في الصور وهي طفلة برفقة والدها.

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الفنانة المصرية كتبت في تعليقها: «اللهم اغفر لي ولوالدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا»، وبالفعل حازت الصور على إعجاب عدد كبير من متابعيها، وتلقت حنان سيل من تعليقات متابعيها الذين أكدوا أن شكلها لم يتغير منذ الطفولة.

حنان تشارك في عمل جديد بعنوان «النداهة»، مع الفنان هاني عادل، ويعد الفيلم الأول من نوعه في صناعة السينما الصوتية في مصر والعالم العربي ويعتمد على خلق مؤثرات صوتية ودرامية تضع المستمع في جو مشوق من الاثارة والاستمتاع والترقب.

حنان ترك اعتزلت التمثيل بشكل نهائي عام 2012، رغم أنها ارتدت الحجاب قبل ذلك ب6 أعوام، ولكنها ظلت تقدم أعمال درامية وهي بالحجاب، وحققت النجاح من خلالها ومنها: «هند بنت باشا، القطة العميا، نونة المأذونة، الأخت تريز».