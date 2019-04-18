بعد هجوم زوجته الأولى عليه.. زوج أنغام يخرج عن يرد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
قرر الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، زوج الفنانة المصرية أنغام، الخروج عن صمته والرد على منتقديه بعد زواجه من الأخيرة.
وتحدث أحمد إبراهيم، في فيديو بثه عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»، عن زوجته ياسمين عيسى، التي انفصل عنها رسميًا مؤخرًا، مؤكدًا أنه لن يرد على أي كلام قالته ياسمين عنه لأنها أم أولاده ويحبها كثيرًا ويقدرها، لكن بعض الناس من حولها يستغلون الأمور بينهما بشكل سيء.
وأضاف، أنه لن يرد على أي شيء من أجل أولاده، لأنه لا يصح أن يرد عليها أمام الناس، وأنه لم يتخل عن أولاده ولم يترك منزله، وأن أولاده يعيشون معه ومع والدته، وعندما يرغبون في العيش مع والدتهم يذهبون إليها.
وتابع، ياسمين إذا أرادت العودة إلى منزله هو ليس لديه أي مشكلة، هي حرة في قرارها، ومهما حدث ستظل علاقتهما طيبة.
يذكر أن ياسمين عيسى، هي ابنة شقيقة المخرج طارق العريان، ولها من أحمد إبراهيم طفلين، كما أنها شريكة له في الأستوديو التسجيلي الذي يملكه.
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