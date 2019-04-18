حلا شيحة تكشف تفاصيل دورها في «زلزال»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تشارك الفنانة المصرية حلا شيحة، في بطولة مسلسل «زلزال»، مع الفنان محمد رمضان، والذي تشارك به في السباق الرمضاني المقبل بعد غياب 13 عامًا.

حلا شيحة، كشفت في تصريحاتها لبرنامج MBC Trending، والمذاع عبر فضائية mbc، أنها تجسد شخصية “صافية”، وهي فتاة من أسرة فقيرة تعيش بجوار جامعة القاهرة التي يدرس فيها “حربي” أو محمد رمضان، وتنشأ قصة حب بينهما.

وأضافت، أنها تعثر على الحب فجأة دون مقدمات، فهي فتاة كانت ترفض أي عريس يتقدم لها، لكنها تجد الحب مع “حربي”.

وأوضحت حلا أن أكثر شيء أعجبها بالدور هو أنها تجسد شخصية فتاة صعيدية مكافحة، مشيرة إلى أنها لم تجد صعوبة في اللهجة الصعيدية، وعقدت جلسات عمل للتدريب عليها.

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أما عن نهاية قصة حب “صافية وحربي” فضلت حلا أن تتركها مفاجأة للجمهور مع متابعته للمسلسل.

وكشف البرومو الخاص بالبرنامج، عن تعرض منزل محمد رمضان للسقوط بسبب زلزال، ويتوفى فيه والده ووالدته وجدته، كما أنه يتعرض للعديد من الضغوطات ولذا يلجأ إلى القوة لاسترداد حقه.

ويشارك في بطولة مسلسل “زلزال”، محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى ونسرين أمين وهنادى مهنى وحسام داغر ومصطفى منصور وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل تعاون محمد رمضان الأول مع شركة سينرجى فى الدراما التليفزيونية، والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سينرجى.