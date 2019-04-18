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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شارك الفنان المصري الشاب محمد مهران، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»، بصورة حديثة تجمعه بخطيبته المخرجة مي.
محمد مهران، علق على الصورة قائلًا: «روحي أنا أحبك»، وذلك بعد عودته لها مرة ثانية بسبب خلاف لم يكشف عنه.
وكان “مهران”، قد نشر فيديو عبر صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك»، اعتذر فيه لخطيبته وقال فيه: «إنتي وقفتي جنبي كتير، وأنا غلطت في حقك، أنا أسف إنتي أحلى وأطيب وأجمل وأجدع بنت، أنا روحي متعلقة بروحك».
وأنهى كلامه متوجها برسالة شكر لكل شخص ساعده في الاعتراف لها بحبه، قائلًا: «شكرًا لكل واحد ساعدني إني أقول لمي إني بحبها».
وعلى الرغم من أنه لم يكشف عن سبب الاعتذار، إلا أن متابعيه فاجئوه بطلب قبول اعتذاره، ومنهم نجوم مسلسل «أبو العروسة»، وكان منهم سيد رجب، محمد علي رزق، ولاء الشريف، محمد عادل، وأسماء أبو اليزيد.
يذكر أن أخر أعمال محمد مهران، مسلسل «أبو العروسة2»، وهو من تأليف هاني كمال وإخراج كمال منصور، بطولة سيد رجب وسوسن بدر ورانيا فريد شوقي ونيرمين الفقي ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازي، وولاء الشريف وكارولين عزمي وصفاء الطوخي وأحمد صيام.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد خصام.. الفنان محمد مهران آخر رومانسية مع خطيبته.. صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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