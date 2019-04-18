تعليق نقابة الموسيقيين على اتهام عصام كاريكا بالتحرش بفنانة جزائرية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثارت الفنانة الجزائرية ياسمين نيار، حالة جدل واسعة مؤخرًا بعد اتهامها الفنان المصري عصام كاريكا بالتحرش جنسيًا بها، وتهديدها بالقتل، واستنجدت بنقابة المهن الموسيقية والرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفي أول تعليق من قبل النقابة أكد طارق مرتضى، الناطق الإعلامي باسم نقابة المهن الموسيقية، أن ياسمين لم تتقدم بشكوى رسمية حتى الآن للنقابة.

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وأضاف، لن نتمكن من اتخاذ أي إجراء من دون شكوى رسمية واضحة، فلا يمكن أن نتحرك لمجرد وجود إستغاثة منها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع، لابد من وجود مستند يثبت هذه الاتهامات مثل صوت أو صور أو رسائل ولكن لا يمكن أن نحكم على عصام كاريكا من خلال بعض الإدعاءات لا نعرف إذا كانت حقيقة أم كذب.

وكان عصام كاريكا، قد رد على هذه الاتهامات مؤكدًا أن هذه الفنانة قررت تشويه سمعته والإساءة له بهذه الطريقة من أجل التهرب من دفع خمسة آلاف دولار له مقابل أغنية من ألحانه قدمها لها، موضحًا أنه لن يترك حقه ولن يسمح لأحد بتشويه سمعته.