قبيل طرح كليب “حالة فوضى”.. نادر الأتات يحقق هدفًا رقميًا جديدًا!

متابعة بتجـــــــــــرد: يواصل النجم اللبناني نادر الأتات حصد نجاح أغنيته الجديدة “حالة فوضى” والتي طرحها مؤخرًا عبر موقع وتطبيق “أنغامي” الشهير.

وحصدت الأغنية أكثر من مليوني استماع في فترة قصيرة جدًا، حيث تتصدّر ومنذ إطلاقها قائمة الأغاني العربية الأكثر استماعًا وتحميلًا من الجمهور.

تجدر الإشارة إلى أن أغنية “حالة فوضى”، من كلمات علي المولى، ألحان صلاح الكردي وتوزيع عمر صبّاغ، وصوّرها نادر الأتات على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج سعيد الماروق على أن يعرض العمل قريبًا جدًا.

للإستماع إلى أغنية “حالة فوضى” من هنا